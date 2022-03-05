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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Херенвен
Виллем II - Херенвен: обзор матча 05 марта 2022
Виллем II
05.03.2022, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
0 : 0
Завершен
Херенвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Херенвен
Желтая карточка
Д. Саддики
90'
+5
90'
+3
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
А. Сарр
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Кроули
88'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Г. Саглам
87'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
М. Свенссон
74'
74'
Замена
А. Тахири
️️️️
Н. Мадсен
73'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
С. ван Хойдонк
Желтая карточка
Г. Саглам
71'
64'
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
28
Макс Свенссон
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Велленройтер
17
Кен
3
17
Саддики
27
Келерт
7
Кроули
61
Саглам
28
Свенссон
20
4
Даммерс
19
3-2-5
22
27
ван Эвейк
5
Дрешевич
5
6
Де Йонг
24
Мадсен
9
Сарр
22
19
Хайе
7
Халилович
17
ван Хойдонк
7
Кроули
80
Ремерато
80
Ремерато
7
Кроули
28
Свенссон
7
Наннели
7
Наннели
28
Свенссон
61
Саглам
7
7
61
Саглам
17
ван Хойдонк
10
Стеванович
10
Стеванович
17
ван Хойдонк
6
Де Йонг
49
Мусаба
49
Мусаба
6
Де Йонг
9
Сарр
26
26
9
Сарр
24
Мадсен
8
Тахири
8
Тахири
24
Мадсен
Остались в запасе
Виллем II
Херенвен
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
19
Jan Ras
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
19
Jan Ras
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Виллем II - Херенвен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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