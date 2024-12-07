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    • АПЛ. «Манчестер Сити» дважды уступал в счете «Пэлас», но сыграл вничью (2:2)

    АПЛ. «Манчестер Сити» дважды уступал в счете «Пэлас», но сыграл вничью (2:2)

    «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в 15-м туре АПЛ. Лондонцы дважды вели в счете.

    У «Пэлас» двумя ассистами отметился Уилл Хьюз.

    С 84-й минуты гости были в меньшинстве после удаления Рико Льюиса.

    «Манчестер Сити» отстает от первого места на восемь очков, но у лидирующего «Ливерпуля» матч в запасе. «Пэлас» занимает 16-ю строчку.

    Англия. АПЛ. 15-й тур

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Муньос, 4; 1:1 – Холанд, 30; 2:1 – Лакруа, 57; 2:2 – Льюис, 68.

    Удаления: нет – Льюис, 84 (вторая ж.к.).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 19:56
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    Комментарии (1)
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    Mirak92
    1733598977
    Спасибо боже) спасибо за выходные, спасибо за ставку))))
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