АПЛ. «Манчестер Сити» дважды уступал в счете «Пэлас», но сыграл вничью (2:2)

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в 15-м туре АПЛ. Лондонцы дважды вели в счете.

У «Пэлас» двумя ассистами отметился Уилл Хьюз.

С 84-й минуты гости были в меньшинстве после удаления Рико Льюиса.

«Манчестер Сити» отстает от первого места на восемь очков, но у лидирующего «Ливерпуля» матч в запасе. «Пэлас» занимает 16-ю строчку.

Англия. АПЛ. 15-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Муньос, 4; 1:1 – Холанд, 30; 2:1 – Лакруа, 57; 2:2 – Льюис, 68.

Удаления: нет – Льюис, 84 (вторая ж.к.).

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