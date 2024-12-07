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    Юран готов выучить английский ради работы в АПЛ

    Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран сказал, что готов подтянуть знание английского языка для работы в АПЛ.

    «Я 10 лет поиграл в Европе. Это большой срок. Играл в четырех странах. Португалия, Англия, Германия и Австрия.

    Я знаю ментальность европейцев, поэтому мне будет проще, если поступит предложение из европейских клубов. Единственное, если португальский язык я знаю в совершенстве, то английский не идеально. Да, первое время рядом может быть переводчик, но я придерживаюсь того мнения, что тренер должен говорить с игроками на одном языке.

    Я готов выучить английский язык, чтобы поработать в АПЛ. Но надо понимать, чтобы тренера пригласили в Англию, нужно что-то выиграть в своей стране.

    Давайте возьмем Хосепа Гвардиолу. До «Манчестер Сити» он работал помощником в «Барселоне», потом в молодежной команде, потом в основной, потом начал побеждать, переехал в Германию и только потом в Англию», – сказал Юран.

    • В качестве игрока он выступал за границей в «Бенфике», «Порту», «Миллуолле», «Фортуне» из Дюссельдорфа, «Бохуме» и «Штурме».
    • Юран тренировал пять иностранных команд: «Диттон», ТФМК, «Локомотив» из Астаны, «Симург» и «Мику».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.12.2024 14:21
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1733572393
    Владеет тремяМИ языками :Португальским,командным и русско-матерным.
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    Январь 59
    1733575001
    Юран понял, что тема поднятая про коррупцию может быстро подтянуть его за договорники, и решил свалить побыстрее.
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    The only one
    1733576397
    Сергей Юран сказал, что готов подтянуть знание английского языка до уровня Мутко.
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    FCSpartakM
    1733577619
    он русский -то не знает
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    Mirak92
    1733581505
    Словарный запас русского языка пополни, алкоголик
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    momwig_
    1733603083
    Я им завидую. Таким ребятам. Английский подтянуть.... Ты футбол подтяни. Хотя поздно уже. Подтягивай русский нематерный, будешь рассказывать на Матч ТВ какие они там в АПЛ, Примере и Серии А тупые, простых истины не знают, а ты их все освоил. Как та собачка, которая всё понимает, только сказать не может.
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