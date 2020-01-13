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  • Sport24: «Динамо» претендует на Дзадзу. Форвард также интересен «Зениту»

Sport24: «Динамо» претендует на Дзадзу. Форвард также интересен «Зениту»

13 января 2020, 07:55

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза находится в сфере интересов «Динамо», сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что купить 28-летнего футболиста хочет «Зенит».

По информации Нобеля Арустамяна, летом агенты предлагали «Динамо» услуги итальянца, но московский клуб тогда отказался от его подписания из-за высокой цены.

  • Дзадза выступает за «Торино» с лета 2018 года.
  • В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 20 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Торино Динамо Дзадза Симоне
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