Sport24: «Динамо» претендует на Дзадзу. Форвард также интересен «Зениту»

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза находится в сфере интересов «Динамо», сообщает Sport24.

Ранее стало известно, что купить 28-летнего футболиста хочет «Зенит».

По информации Нобеля Арустамяна, летом агенты предлагали «Динамо» услуги итальянца, но московский клуб тогда отказался от его подписания из-за высокой цены.