Sport24: «Динамо» претендует на Дзадзу. Форвард также интересен «Зениту»

Нападающий «Торино» Симоне Дзадза находится в сфере интересов «Динамо», сообщает Sport24.
Ранее стало известно, что купить 28-летнего футболиста хочет «Зенит».
По информации Нобеля Арустамяна, летом агенты предлагали «Динамо» услуги итальянца, но московский клуб тогда отказался от его подписания из-за высокой цены.
- Дзадза выступает за «Торино» с лета 2018 года.
- В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: Sport24