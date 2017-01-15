Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза на правах аренды перешел в «Валенсию». Как сообщает официальный сайт «летучих мышей», в новой команде форвард проведет остаток сезона. Кроме того, испанский клуб имеет право последующего выкупа. Сумма аренды, по сообщениям СМИ, составила 2 миллиона евро.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Дзадза провел в «Вест Хэме». За лондонский клуб 25-летний итальянец сыграл в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

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