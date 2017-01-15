Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзадза на правах аренды перешел в «Валенсию»

    Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза на правах аренды перешел в «Валенсию». Как сообщает официальный сайт «летучих мышей», в новой команде форвард проведет остаток сезона. Кроме того, испанский клуб имеет право последующего выкупа. Сумма аренды, по сообщениям СМИ, составила 2 миллиона евро.

    Напомним, первую часть нынешнего сезона Дзадза провел в «Вест Хэме». За лондонский клуб 25-летний итальянец сыграл в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Таблица зимних трансферов Примеры

    Источник: ФК «Валенсия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2017 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 16 января 2017, 17:37

      Пора начинать забивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 января 2017, 00:09

      Карьера пошла по нисходящей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Luccot 15 января 2017, 23:43

      пенальти дайте ему ударить, клоун

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11