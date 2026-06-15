Впервые в истории ЧМ игрок не коснулся мяча в первые 30 минут матча

Сборная Испании в 1-м туре чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Нападающий Испании Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») – первый игрок в истории, ни разу не коснувшийся мяча в первые 30 минут матча на ЧМ

Статистика ведется с 1966 года.