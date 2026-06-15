Впервые в истории ЧМ игрок не коснулся мяча в первые 30 минут матча

Сборная Испании в 1-м туре чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).
Нападающий Испании Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») – первый игрок в истории, ни разу не коснувшийся мяча в первые 30 минут матча на ЧМ
Статистика ведется с 1966 года.
- У Кабо-Верде в основе весь матч провел Кевин Ленини, футболист «Краснодара». Беншимоль из «Акрона» был в запасе.
- Ночью по Москве сыграют две другие команды группы – Саудовская Аравия и Уругвай.
- Испания не проигрывает в основное время с 22 марта 2024 года.
Источник: телеграм-канал Opta