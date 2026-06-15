ЧМ-2026 назвали «чемпионатом говна»

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о ничьей Испании и Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре чемпионата мира-2026.

«Чемпионат говна.

Футбол просто изуродовали. Остались одни мудаки, которые в 11 стоят у своих ворот. И другие мудаки, которые атакуют так, чтобы не попустить.

То есть, не обыгрывают, не бьют, а обоссано катают мяч. Это футбол импотентов и фригидных», – написал Егоров.