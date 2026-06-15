Испанский игрок отреагировал на 8,5-летний срок за изнасилование

Рафа Мир, нападающий «Эльче», арендованный у «Севильи», прокомментировал приговор суда Валенсии, назначившего ему восемь с половиной лет тюремного заключения за сексуальное насилие.
Футболист заявил, что не согласен с решением и подаст апелляцию.
«Я не согласен с приговором, и мы будем его обжаловать. Я продолжаю верить в правосудие», – написал Мир в своих соцсетях.
- Суд прошел 28 мая в Валенсии. Прокуратура изначально запрашивала для Мира десять с половиной лет лишения свободы, однако трибунал назначил восемь с половиной: семь лет за сексуальное насилие и полтора года за нанесение телесных повреждений.
- Кроме того, согласно статье 66 Дисциплинарного кодекса Королевской испанской футбольной федерации, Мир не сможет выступать в Ла Лиге в течение двух лет. Статья предусматривает санкции за «публичные действия, затрагивающие спортивное достоинство и благопристойность» – от штрафа в размере до 30 051 евро до приостановки или лишения лицензии на срок от двух до пяти лет.
- На момент инцидента 28-летний форвард играл за «Валенсию» на правах аренды из «Севильи». Контракт Мира с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: Marca