Испанский игрок отреагировал на 8,5-летний срок за изнасилование

Рафа Мир, нападающий «Эльче», арендованный у «Севильи», прокомментировал приговор суда Валенсии, назначившего ему восемь с половиной лет тюремного заключения за сексуальное насилие.

Футболист заявил, что не согласен с решением и подаст апелляцию.

«Я не согласен с приговором, и мы будем его обжаловать. Я продолжаю верить в правосудие», – написал Мир в своих соцсетях.