Испанского игрока посадили на 8,5 лет за изнасилование

Суд Валенсии приговорил нападающего «Эльче» Рафу Мира к восьми с половиной годам тюремного заключения за сексуальное насилие.

Приговор вынесла четвертая секция суда Валенсии, он был оглашен сторонам в понедельник и не является окончательным. Ранее, 28 мая, Мир предстал перед судом по обвинению в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений.

Второй фигурант дела, также футболист и друг Мира, приговорен к двум с половиной годам лишения свободы: два года за сексуальное насилие и шесть месяцев за преступление против моральной неприкосновенности. Ему также назначен штраф за легкие телесные повреждения.

Суд обязал Рафу Мира выплатить компенсацию в размере 64 000 евро пострадавшей. Второй осужденный должен выплатить 6 280 евро.