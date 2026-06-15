Генич проиграл деньги на матче Испания – Кабо-Верде

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проиграл на этом матче деньги. Он поставил 5 тысяч рублей, что в первом тайме будет забито два или три гола под коэффициент 2,08.
«Надеюсь, испанцы не будут страдать херней и включатся с первых минут. Надо в первом тайме сделать результат и включать «эконом режим». Рискнем», – написал Генич перед ставкой.
В итоге первый тайм закончился со счетом 0:0.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Атланте.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира выступают 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.
Источник: телеграм-канал Константина Генича