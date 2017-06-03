Дзадза не уйдет из «Валенсии», несмотря на интерес «Милана»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза не намерен покидать испанский клуб, сообщает Football Espana. Ранее СМИ связывали 25-летнего итальянца с переходом в «Милан».

В августе 2016 Дзадза был арендован «Вест Хэмом» у «Ювентуса». В январе форварда арендовали «летучие мыши», а в апреле клуб выкупил права на игрока за 16 миллионов евро с возможностью увеличения до 20. За 20 матчей в Примере Дзадза забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. «Валенсия» завершила сезон в чемпионате Испании на 12-м месте в турнирной таблице.