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    Дзадза не уйдет из «Валенсии», несмотря на интерес «Милана»

    Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза не намерен покидать испанский клуб, сообщает Football Espana. Ранее СМИ связывали 25-летнего итальянца с переходом в «Милан».

    В августе 2016 Дзадза был арендован «Вест Хэмом» у «Ювентуса». В январе форварда арендовали «летучие мыши», а в апреле клуб выкупил права на игрока за 16 миллионов евро с возможностью увеличения до 20. За 20 матчей в Примере Дзадза забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. «Валенсия» завершила сезон в чемпионате Испании на 12-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Football Espana

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    03.06.2017 01:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Милан чемпион 3 июня 2017, 15:03

      боже упаси от этого пенальтиста, такие пендали исполнить может любой в Милане

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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 июня 2017, 09:52

      А я помню финал Бавария - Валенсия, и только Кан ту Валенсию остановил.

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