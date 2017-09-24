Примера. Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл дома «Валенсии»

В поединке шестого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле потерпел поражение от «Валенсии» – 2:3. Победный гол в составе гостей забил нападающий Симоне Дзадза.

Стоит отметить, что обе команды заканчивали эту встречу вдесятером.

Напомним, что «Реал Сосьедад» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Реал Сосьедад – Валенсия – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Родриго, 26; 1:1 – Элустондо, 33; 1:2 – Видаль, 55; 2:2 – Оярсабаль, 59; Дзадза, 85.

Удаления: Субельдиа, 68 – Кондогбиа, 79.

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