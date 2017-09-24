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    Примера. Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл дома «Валенсии»

    В поединке шестого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле потерпел поражение от «Валенсии» – 2:3. Победный гол в составе гостей забил нападающий Симоне Дзадза.

    Стоит отметить, что обе команды заканчивали эту встречу вдесятером.

    Напомним, что «Реал Сосьедад» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы.

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

    Реал Сосьедад – Валенсия – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Родриго, 26; 1:1 – Элустондо, 33; 1:2 – Видаль, 55; 2:2 – Оярсабаль, 59; Дзадза, 85.

    Удаления: Субельдиа, 68 – Кондогбиа, 79.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 23:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 25 сентября 2017, 02:54

      это Зениту никак не поможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 25 сентября 2017, 01:02

      Матч получился зрелищным.
      Как сказал Уткин в конце матча, баски приедут злыми в Питер. Р.Сосьедад - добротная крепкая команда. Зениту легко не будет.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 сентября 2017, 00:01

      Хорошая проверка для аргентинско-кокориновского чуда.

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > RedWhiteFans2 25 сентября 2017, 00:07

      На этой неделе все чуда проверят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Silver 76 25 сентября 2017, 00:53

      Спартаковское чудо в виде чемпионства?
      Чую, Ливерпуль катком пронесётся по красно-белым.

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