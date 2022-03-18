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Симоне Дзадза
Статистика
Симоне Дзадза - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1991 (35), Поликоро
#11 | Нападающий
187 см
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
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Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1 : 0
18.03.2022
Торино
80' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 2
12.02.2022
Венеция
86' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 1
23.01.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1 : 2
15.01.2022
Торино
84' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
4 : 0
10.01.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 0
22.12.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
2 : 1
12.12.2021
Болонья
88' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 1
06.12.2021
Торино
56' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
2 : 2
02.12.2021
Эмполи
75' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
1 : 0
28.11.2021
Торино
77' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2 : 1
22.11.2021
Удинезе
82' - 90'
90'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
1 : 0
06.11.2021
Торино
74' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
3 : 0
30.10.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
26.10.2021
Торино
80' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
3 : 2
22.10.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 0
17.10.2021
Торино
Был в запасе
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