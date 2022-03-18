Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2008/2009