|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2022
|80' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Торино (Турин)
|12.02.2022
|86' -90'
|Торино (Турин)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.01.2022
|84' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Торино (Турин)
|10.01.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|4:0
|Фиорентина (Флоренция)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|12.12.2021
|88' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.12.2021
|56' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Торино (Турин)
|02.12.2021
|75' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|28.11.2021
|77' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Торино (Турин)
|22.11.2021
|82' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|90'
|06.11.2021
|74' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Торино (Турин)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|26.10.2021
|80' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:2
|Дженоа (Генуя)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Торино (Турин)