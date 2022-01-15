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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 15 января 2022
Сампдория
15.01.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Торино
18'
Ф. Капуто
27'
У. Синго
67'
Д. Прат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Торино
90'
+2
Замена
Т. Побега
️️️️
Д. Прат
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
М. Габбиадини
88'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
88'
84'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Й. Брекало
83'
Замена
М. Пьяца
️️️️
А. Санабрия
Замена
А. Конти
️️️️
А. Феррари
78'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
78'
Замена
Р. Черво
️️️️
К. Аскильдсен
78'
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Прат
Пас отдал
С. Лукич
65'
Желтая карточка
Бремер
52'
Желтая карточка
С. Лукич
27'
ГОЛ! 1:1!
У. Синго
Пас отдал
М. Войвода
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
М. Габбиадини
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
22
Иван Сайо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
11
Магнус Варминг
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-2
30
Фальконе
3
Ауджелло
3
Дрэгушин
25
Феррари
18
Берешиньски
8
Ринкон
7
Аскильдсен
2
Торсбю
87
Кандрева
9
Капуто
11
Габбиадини
3-3-2-1-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
3
Бремер
4
Зима
23
Войвода
8
Мандрагора
15
Родригес
23
Лукич
26
Прат
7
Брекало
19
Санабрия
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
25
Феррари
13
Конти
13
Конти
25
Феррари
7
Аскильдсен
20
Черво
20
Черво
7
Аскильдсен
11
Габбиадини
92
Торрегросса
92
Торрегросса
11
Габбиадини
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
26
Прат
4
Побега
4
Побега
26
Прат
19
Санабрия
7
Пьяца
7
Пьяца
19
Санабрия
7
Брекало
11
Дзадза
11
Дзадза
7
Брекало
Остались в запасе
Сампдория
Торино
30
Никола Равалья
ВР
22
Иван Сайо
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
22
Иван Сайо
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сампдория - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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