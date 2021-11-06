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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Торино
Специя - Торино: обзор матча 06 ноября 2021
Специя
06.11.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Торино
58'
Д. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Торино
Замена
С. Феррер
️️️️
В. Коваленко
90'
+2
Желтая карточка
В. Коваленко
89'
84'
Замена
А. Иццо
️️️️
К. Джиджи
Замена
Р. Манай
️️️️
Д. Верде
80'
Желтая карточка
Д. Николау
76'
76'
Желтая карточка
А. Санабрия
74'
Замена
С. Дзадза
️️️️
У. Синго
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Д. Сала
71'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сала
Пас отдал
В. Коваленко
58'
58'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Белотти
57'
Замена
М. Пьяца
️️️️
К. Линетти
57'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Т. Ринкон
53'
Желтая карточка
К. Линетти
38'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-3-2-2
49
Проведель
43
Николау
6
Эрлич
98
Амьен-Аду
10
Бастони
7
Сала
18
Маджоре
11
Гьяси
21
Коваленко
18
Нзола
10
Верде
3-2-4-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
3
Бремер
34
Эйна
15
Родригес
8
Ринкон
17
Линетти
26
Прат
23
Лукич
11
Белотти
21
Коваленко
4
Феррер
4
Феррер
21
Коваленко
7
Сала
10
Сальседо
10
Сальседо
7
Сала
10
Верде
7
Манай
7
Манай
10
Верде
26
Джиджи
4
Иццо
4
Иццо
26
Джиджи
8
Ринкон
33
Базелли
33
Базелли
8
Ринкон
90
Синго
11
Дзадза
11
Дзадза
90
Синго
17
Линетти
7
Пьяца
7
Пьяца
17
Линетти
11
Белотти
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Белотти
Остались в запасе
Специя
Торино
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Специя - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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