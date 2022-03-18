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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 18 марта 2022
Дженоа
18.03.2022, пятница, 23:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Торино
14'
М. Портанова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Торино
Замена
Эрнани
️️️️
М. Бадель
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
К. Ансальди
90'
+1
Желтая карточка
А. Иццо
90'
Желтая карточка
Т. Побега
Желтая карточка
М. Бани
84'
80'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Р. Родригес
80'
Замена
С. Дзадза
️️️️
У. Синго
Замена
К. Йебоа
️️️️
Ф. Мелегони
66'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Портанова
66'
51'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Мандрагора
51'
Замена
К. Ансальди
️️️️
М. Войвода
Замена
С. Хефти
️️️️
М. Дестро
46'
Замена
М. Бани
️️️️
Н. Амири
25'
Вторая желтая
Л. Эстигард
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Портанова
14'
Желтая карточка
Л. Эстигард
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
23
Эрнани
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-5-1-1
46
Сиригу
52
Максимович
5
Эстигард
22
Васкес
25
Френдруп
72
Мелегони
27
Стураро
47
Бадель
10
Амири
90
Портанова
21
Дестро
3-3-2-2
99
Бериша
90
Синго
3
Бремер
4
Иццо
23
Войвода
8
Мандрагора
15
Родригес
23
Лукич
4
Побега
11
Белотти
7
Пьяца
10
Амири
13
Бани
13
Бани
10
Амири
21
Дестро
30
Хефти
30
Хефти
21
Дестро
90
Портанова
4
Галдамес
4
Галдамес
90
Портанова
47
Бадель
23
Эрнани
23
Эрнани
47
Бадель
72
Мелегони
9
Йебоа
9
Йебоа
72
Мелегони
23
Войвода
14
Ансальди
14
Ансальди
23
Войвода
15
Родригес
4
Буонджорно
4
Буонджорно
15
Родригес
8
Мандрагора
7
Брекало
7
Брекало
8
Мандрагора
90
Синго
11
Дзадза
11
Дзадза
90
Синго
Остались в запасе
Дженоа
Торино
11
Яя Каллон
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
11
Яя Каллон
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Дженоа - Торино
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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