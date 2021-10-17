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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 17 октября 2021
Наполи
17.10.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Торино
81'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
89'
Замена
М. Варминг
️️️️
Б. Лассин Коне
Замена
Жуан
️️️️
И. Лосано
89'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
85'
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Э. Эльмас
81'
Желтая карточка
К. Кулибали
79'
75'
Желтая карточка
Т. Побега
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
71'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
71'
67'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Санабрия
67'
Замена
Т. Побега
️️️️
К. Линетти
66'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Р. Родригес
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
59'
56'
Желтая карточка
К. Линетти
37'
Желтая карточка
Р. Родригес
Пенальти не реализован!
Л. Инсинье
27'
8'
Замена
Б. Лассин Коне
️️️️
Р. Мандрагора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
92
Бен Лассин Коне
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
20
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
3-3-2-1-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
3
Бремер
26
Джиджи
34
Эйна
8
Мандрагора
15
Родригес
23
Лукич
17
Линетти
7
Брекало
19
Санабрия
Лосано
15
Жуан
15
Жуан
Лосано
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
20
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
20
Зелински
15
Родригес
4
Буонджорно
4
Буонджорно
15
Родригес
17
Линетти
4
Побега
4
Побега
17
Линетти
Коне
11
Варминг
11
Варминг
Коне
8
Мандрагора
92
Коне
92
Коне
8
Мандрагора
19
Санабрия
11
Белотти
11
Белотти
19
Санабрия
Остались в запасе
Наполи
Торино
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Наполи - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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