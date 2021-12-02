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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Эмполи
Торино - Эмполи: обзор матча 02 декабря 2021
Торино
02.12.2021, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Эмполи
10'
Т. Побега
15'
М. Пьяца
34'
С. Романьоли
72'
А. Ла Мантия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Эмполи
90'
+5
Желтая карточка
С. Луперто
Замена
А. Иццо
️️️️
О. Эйна
90'
+1
88'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
А. Пинамонти
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Санабрия
75'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Д. Прат
74'
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Ла Мантия
Пас отдал
С. Луперто
62'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Ф. Ди Франческо
61'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Р. Маркицца
61'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ш. Журковски
57'
Желтая карточка
Р. Маркицца
53'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Ф. Бандинелли
Желтая карточка
О. Эйна
50'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
Замена
М. Войвода
️️️️
М. Пьяца
35'
34'
ГОЛ! 2:1!
С. Романьоли
Пас отдал
Л. Хендерсон
Красная карточка
У. Синго
32'
ГОЛ! 2:0!
М. Пьяца
Пас отдал
А. Буонджорно
15'
ГОЛ! 1:0!
Т. Побега
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Шимон Журковски
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
3
Бремер
4
Буонджорно
4
Зима
34
Эйна
90
Синго
26
Прат
23
Лукич
4
Побега
7
Пьяца
19
Санабрия
4-4-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
5
Луперто
6
Романьоли
5
Маркицца
21
Риччи
23
Бандинелли
6
Хендерсон
14
Журковски
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
34
Эйна
4
Иццо
4
Иццо
34
Эйна
7
Пьяца
23
Войвода
23
Войвода
7
Пьяца
26
Прат
8
Ринкон
8
Ринкон
26
Прат
19
Санабрия
11
Дзадза
11
Дзадза
19
Санабрия
5
Маркицца
65
Паризи
65
Паризи
5
Маркицца
14
Журковски
32
Хаас
32
Хаас
14
Журковски
23
Бандинелли
10
Байрами
10
Байрами
23
Бандинелли
9
Пинамонти
11
Манкузо
11
Манкузо
9
Пинамонти
29
Ди Франческо
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Торино
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЛВ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Торино - Эмполи
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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