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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Венеция
Торино - Венеция: обзор матча 12 февраля 2022
Торино
12.02.2022, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Венеция
5'
Й. Брекало
38'
Р. Хапс
46'
Д. Чрнигой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Венеция
90'
+9
Красная карточка
Д. Окереке
89'
Желтая карточка
И. Ампаду
Желтая карточка
Бремер
87'
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Войвода
86'
82'
Желтая карточка
М. Кальдара
78'
Замена
Д. Перец
️️️️
М. Араму
78'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Т. Анри
72'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
М. Кюизанс
Замена
К. Ансальди
️️️️
У. Синго
72'
Замена
Д. Зима
️️️️
К. Джиджи
71'
Замена
М. Варминг
️️️️
М. Пьяца
71'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Санабрия
71'
55'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Д. Бусио
Желтая карточка
К. Джиджи
48'
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Чрнигой
Пас отдал
М. Араму
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хапс
Пас отдал
Д. Чрнигой
ГОЛ! 1:0!
Й. Брекало
Пас отдал
У. Синго
5'
1'
Желтая карточка
Д. Бусио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
89
Домен Чрнигой
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
3
Бремер
15
Родригес
23
Войвода
17
Линетти
4
Побега
7
Брекало
19
Санабрия
7
Пьяца
4-1-3-2
19
Леццерини
4
Ампаду
23
Кальдара
13
Модоло
5
Хапс
6
Бусио
89
Чрнигой
70
Араму
27
Кюизанс
9
Анри
29
Окереке
90
Синго
14
Ансальди
14
Ансальди
90
Синго
26
Джиджи
4
Зима
4
Зима
26
Джиджи
7
Пьяца
11
Варминг
11
Варминг
7
Пьяца
23
Войвода
11
Дзадза
11
Дзадза
23
Войвода
19
Санабрия
11
Белотти
11
Белотти
19
Санабрия
27
Кюизанс
16
Фьордилино
16
Фьордилино
27
Кюизанс
70
Араму
8
Перец
8
Перец
70
Араму
6
Бусио
6
Тессманн
6
Тессманн
6
Бусио
9
Анри
17
Нсаме
17
Нсаме
9
Анри
Остались в запасе
Торино
Венеция
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Торино - Венеция
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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