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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 12 декабря 2021
Торино
12.12.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
24'
А. Санабрия
69'
Л. Скорупски (АГ)
79'
Р. Орсолини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Санабрия
88'
84'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
А. Теате
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Пьяца
83'
82'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Орсолини
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
78'
76'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Р. Сориано
76'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
М. Арнаутович
72'
Желтая карточка
Р. Сориано
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Скорупски
69'
68'
Желтая карточка
А. Сумаоро
67'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
А. Сков Ольсен
67'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
Желтая карточка
А. Санабрия
56'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Бремер
46'
27'
Желтая карточка
А. Теате
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
С. Лукич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Болонья
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Зима
3
Бремер
15
Родригес
23
Войвода
23
Лукич
4
Побега
26
Прат
19
Санабрия
7
Пьяца
4-1-1-2-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Сумаоро
3
Теате
2
Хики
17
Медель
32
Сванберг
70
Сков Ольсен
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
3
Бремер
4
Буонджорно
4
Буонджорно
3
Бремер
7
Пьяца
7
Брекало
7
Брекало
7
Пьяца
19
Санабрия
11
Дзадза
11
Дзадза
19
Санабрия
70
Сков Ольсен
10
Виола
10
Виола
70
Сков Ольсен
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
3
Теате
25
Вигнато
25
Вигнато
3
Теате
21
Сориано
7
Орсолини
7
Орсолини
21
Сориано
7
Арнаутович
9
Сантандер
9
Сантандер
7
Арнаутович
Остались в запасе
Торино
Болонья
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Остались в запасе
25
Марко Молла
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Торино - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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