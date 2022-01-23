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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сассуоло
Торино - Сассуоло: обзор матча 23 января 2022
Торино
23.01.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
16'
А. Санабрия
88'
Д. Распадори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Сассуоло
90'
Замена
Руан
️️️️
Д. Распадори
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Д. Берарди
87'
Желтая карточка
Д. Фраттези
Замена
Д. Базелли
️️️️
Д. Прат
84'
Желтая карточка
Т. Побега
75'
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Мандрагора
70'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Й. Брекало
70'
Желтая карточка
Бремер
64'
64'
Желтая карточка
Д. Скамакка
Желтая карточка
Р. Мандрагора
63'
55'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Рожерио
51'
Желтая карточка
Рожерио
46'
Замена
Рожерио
️️️️
А. Харруи
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
У. Синго
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Салим Абубакар
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Зима
3
Бремер
15
Родригес
8
Мандрагора
23
Войвода
23
Лукич
26
Прат
7
Брекало
19
Санабрия
4-3-1-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
67
Феррари
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
20
Лопес
21
Харруи
10
Берарди
9
Скамакка
18
Распадори
26
Прат
33
Базелли
33
Базелли
26
Прат
8
Мандрагора
4
Побега
4
Побега
8
Мандрагора
7
Брекало
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Брекало
21
Харруи
13
Рожерио
13
Рожерио
21
Харруи
18
Распадори
4
Руан
4
Руан
18
Распадори
Рожерио
92
Дефрель
92
Дефрель
Рожерио
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Салим Абубакар
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Самуэле Ангори
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
40
Салим Абубакар
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Торино - Сассуоло
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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