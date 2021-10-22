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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 22 октября 2021
Торино
22.10.2021, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
14'
А. Санабрия
31'
Т. Побега
77'
Й. Брекало
69'
М. Дестро
81'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
Желтая карточка
Д. Прат
90'
+3
Желтая карточка
Т. Побега
88'
85'
Желтая карточка
Я. Каллон
81'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Я. Каллон
80'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Дестро
78'
Желтая карточка
М. Фарес
ГОЛ! 3:1!
Й. Брекало
Пас отдал
Д. Прат
77'
Замена
О. Эйна
️️️️
К. Ансальди
72'
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Дестро
Пас отдал
Ф. Кайседо
68'
Замена
В. Бехрами
️️️️
С. Стураро
64'
Желтая карточка
Й. Васкес
61'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Экубан
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Санабрия
59'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Линетти
59'
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
59'
46'
Замена
Я. Каллон
️️️️
П. Гильоне
46'
Замена
П. Галдамес
️️️️
А. Туре
ГОЛ! 2:0!
Т. Побега
Пас отдал
А. Санабрия
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
К. Ансальди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
7
Абдулайе Туре
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
3
Бремер
4
Буонджорно
14
Ансальди
90
Синго
4
Побега
23
Лукич
17
Линетти
7
Брекало
19
Санабрия
4-2-2-2
46
Сиригу
18
Гильоне
22
Васкес
4
Кришито
20
Камбьясо
7
Туре
6
Ровелла
27
Стураро
93
Фарес
21
Дестро
81
Экубан
14
Ансальди
34
Эйна
34
Эйна
14
Ансальди
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
17
Линетти
26
Прат
26
Прат
17
Линетти
19
Санабрия
11
Белотти
11
Белотти
19
Санабрия
18
Гильоне
11
Каллон
11
Каллон
18
Гильоне
7
Туре
4
Галдамес
4
Галдамес
7
Туре
27
Стураро
85
Бехрами
85
Бехрами
27
Стураро
81
Экубан
10
Кайседо
10
Кайседо
81
Экубан
21
Дестро
21
Пандев
21
Пандев
21
Дестро
Остались в запасе
Торино
Дженоа
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
20
Стефано Сабелли
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Торино - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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