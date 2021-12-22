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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 22 декабря 2021
Интер
22.12.2021, среда, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Торино
30'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
90'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Д. Дюмфрис
83'
Замена
С. Сенси
️️️️
А. Видаль
82'
76'
Замена
К. Ансальди
️️️️
У. Синго
76'
Замена
Д. Прат
️️️️
Й. Брекало
Замена
М. Весино
️️️️
Х. Чалханоглу
69'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
69'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
65'
65'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Т. Побега
65'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Буонджорно
59'
Замена
М. Варминг
️️️️
А. Санабрия
ГОЛ! 1:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Э. Джеко
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Видаль
24
Дюмфрис
5
Перишич
10
Джеко
10
Мартинес
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
4
Буонджорно
26
Джиджи
3
Бремер
34
Эйна
90
Синго
4
Побега
23
Лукич
7
Брекало
19
Санабрия
7
Пьяца
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
24
Дюмфрис
23
Видаль
8
Сенси
8
Сенси
23
Видаль
20
Чалханоглу
15
Весино
15
Весино
20
Чалханоглу
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
90
Синго
14
Ансальди
14
Ансальди
90
Синго
4
Буонджорно
15
Родригес
15
Родригес
4
Буонджорно
4
Побега
8
Мандрагора
8
Мандрагора
4
Побега
7
Брекало
26
Прат
26
Прат
7
Брекало
19
Санабрия
11
Варминг
11
Варминг
19
Санабрия
Остались в запасе
Интер
Торино
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Лука Джемелло
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Интер - Торино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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