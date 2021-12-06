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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 06 декабря 2021
Кальяри
06.12.2021, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Торино
53'
Ж. Педро
31'
А. Карбони (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Дальберт
88'
87'
Замена
К. Ансальди
️️️️
О. Эйна
Замена
Д. Годин
️️️️
Л. Чеппителли
78'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Грасси
78'
66'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Буонджорно
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
64'
Желтая карточка
М. Касерес
59'
57'
Желтая карточка
Д. Зима
56'
Замена
Д. Прат
️️️️
Й. Брекало
56'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Санабрия
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
53'
48'
Желтая карточка
А. Буонджорно
46'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Т. Побега
34'
Желтая карточка
С. Лукич
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Карбони
30'
Желтая карточка
Т. Побега
Желтая карточка
Дальберт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
4
Касерес
23
Чеппителли
44
Карбони
29
Дальберт
16
Белланова
8
Нандес
18
Марин
33
Грасси
17
Кейта
9
Жоао Педро
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
4
Зима
3
Бремер
4
Буонджорно
23
Войвода
34
Эйна
23
Лукич
4
Побега
7
Брекало
7
Пьяца
19
Санабрия
23
Чеппителли
2
Годин
2
Годин
23
Чеппителли
29
Дальберт
4
Цаппа
4
Цаппа
29
Дальберт
33
Грасси
26
Перейро
26
Перейро
33
Грасси
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
4
Буонджорно
15
Родригес
15
Родригес
4
Буонджорно
34
Эйна
14
Ансальди
14
Ансальди
34
Эйна
7
Брекало
26
Прат
26
Прат
7
Брекало
4
Побега
33
Базелли
33
Базелли
4
Побега
19
Санабрия
11
Дзадза
11
Дзадза
19
Санабрия
Остались в запасе
Кальяри
Торино
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кальяри - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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