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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 28 ноября 2021
Рома
28.11.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Торино
32'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
Желтая карточка
М. Кумбула
90'
+4
Замена
М. Кумбула
️️️️
К. Перес
90'
+3
Желтая карточка
Р. Ибаньес
90'
+2
Замена
М. Винья
️️️️
С. Эль-Шаарави
88'
79'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Белотти
77'
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Войвода
76'
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Буонджорно
76'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Д. Прат
54'
Желтая карточка
Д. Зима
46'
Замена
Д. Зима
️️️️
К. Джиджи
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Г. Мхитарян
32'
Замена
К. Перес
️️️️
Л. Пеллегрини
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
24
Диавара
22
Мхитарян
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
3
Бремер
4
Буонджорно
26
Джиджи
23
Войвода
90
Синго
23
Лукич
4
Побега
26
Прат
7
Брекало
11
Белотти
8
Эль-Шаарави
6
Винья
6
Винья
8
Эль-Шаарави
Перес
3
Кумбула
3
Кумбула
Перес
7
Пеллегрини
23
Перес
23
Перес
7
Пеллегрини
26
Джиджи
4
Зима
4
Зима
26
Джиджи
4
Буонджорно
33
Базелли
33
Базелли
4
Буонджорно
26
Прат
7
Пьяца
7
Пьяца
26
Прат
11
Белотти
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Белотти
23
Войвода
11
Дзадза
11
Дзадза
23
Войвода
Остались в запасе
Рома
Торино
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Рома - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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