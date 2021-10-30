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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 30 октября 2021
Торино
30.10.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
17'
Д. Прат
52'
У. Синго
90+3'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
ГОЛ! 3:0!
А. Белотти
90'
+3
Замена
С. Верди
️️️️
К. Линетти
87'
Замена
Р. Родригес
️️️️
О. Эйна
87'
84'
Желтая карточка
А. Кандрева
83'
Замена
Р. Черво
️️️️
К. Аскильдсен
81'
Желтая карточка
Ю. Хабот
81'
Замена
О. Колли
️️️️
Р. Дрэгушин
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Д. Прат
77'
75'
Желтая карточка
К. Аскильдсен
69'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Б. Берешиньски
67'
Красная карточка
А. Силва
55'
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
54'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Экдаль
54'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
53'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Санабрия
53'
ГОЛ! 2:0!
У. Синго
Пас отдал
Т. Побега
52'
Желтая карточка
Т. Побега
50'
Желтая карточка
Бремер
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Прат
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
3
Бремер
4
Буонджорно
90
Синго
34
Эйна
23
Лукич
4
Побега
26
Прат
7
Брекало
19
Санабрия
3-2-4-1
25
Аудеро
4
Йошида
24
Хабот
3
Дрэгушин
18
Берешиньски
3
Ауджелло
87
Кандрева
2
Торсбю
15
Силва
8
Экдаль
27
Квальярелла
34
Эйна
15
Родригес
15
Родригес
34
Эйна
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
26
Прат
8
Ринкон
8
Ринкон
26
Прат
17
Линетти
17
Линетти
Линетти
90
Верди
90
Верди
Линетти
19
Санабрия
11
Белотти
11
Белотти
19
Санабрия
Аскильдсен
20
Черво
20
Черво
Аскильдсен
3
Дрэгушин
25
Колли
25
Колли
3
Дрэгушин
18
Берешиньски
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
18
Берешиньски
27
Квальярелла
9
Капуто
9
Капуто
27
Квальярелла
8
Экдаль
11
Габбиадини
11
Габбиадини
8
Экдаль
Остались в запасе
Торино
Сампдория
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Сампдория
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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