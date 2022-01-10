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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 10 января 2022
Торино
10.01.2022, понедельник, 19:00
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 0
Завершен
Фиорентина
19'
У. Синго
23'
Й. Брекало
31'
Й. Брекало
58'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Фиорентина
Замена
М. Варминг
️️️️
А. Санабрия
88'
Замена
Д. Зима
️️️️
У. Синго
88'
Замена
Т. Побега
️️️️
Д. Прат
79'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Й. Брекало
79'
78'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
74'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Г. Кастровилли
73'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Д. Влахович
62'
Желтая карточка
Игор
ГОЛ! 4:0!
А. Санабрия
Пас отдал
Р. Мандрагора
58'
Желтая карточка
М. Войвода
55'
46'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Х. Кальехон
46'
Замена
Игор
️️️️
Л. Мартинес
ГОЛ! 3:0!
Й. Брекало
31'
Желтая карточка
К. Джиджи
30'
ГОЛ! 2:0!
Й. Брекало
Пас отдал
С. Лукич
23'
ГОЛ! 1:0!
У. Синго
Пас отдал
М. Войвода
19'
13'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Джемелло
90
Синго
26
Джиджи
3
Бремер
15
Родригес
8
Мандрагора
23
Войвода
23
Лукич
26
Прат
7
Брекало
19
Санабрия
4-1-2-1-2
1
Террачиано
20
Одриосола
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
34
Торрейра
7
Бонавентура
8
Кастровилли
31
Гонсалес
7
Кальехон
28
Влахович
90
Синго
4
Зима
4
Зима
90
Синго
26
Прат
4
Побега
4
Побега
26
Прат
19
Санабрия
11
Варминг
11
Варминг
19
Санабрия
7
Брекало
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Брекало
28
Мартинес
44
Игор
44
Игор
28
Мартинес
8
Кастровилли
14
Мале
14
Мале
8
Кастровилли
7
Кальехон
17
Сапонара
17
Сапонара
7
Кальехон
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
28
Влахович
9
Кокорин
9
Кокорин
28
Влахович
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Торино - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
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