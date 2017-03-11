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    Дзадза летом подпишет с «Валенсией» полноценный контракт

    Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза принял участие в сегодняшнем матче 27-го тура Примеры против хихонского «Спортинга» (1:1). Таким образом, 25-летний игрок, права на которого принадлежат «Ювентусу», провел свой десятый поединок за «летучих мышей», активировав тем самым опцию в арендном соглашении об обязательном выкупе.

    Теперь оранжевые должны приобрести итальянца у «старой синьоры» в ближайшее трансферное окно, заплатив сумму в размере 16 миллионов евро. При этом еще 2 миллиона предусмотрены в виде различных бонусов.

    Напомним, Дзадза перешел в «Валенсию» в январе текущего года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании он записал на свой счет два гола в десяти встречах.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    11.03.2017 18:47
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