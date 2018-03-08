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    Дзадза заменит Торреса в «Атлетико»

    Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза ближайшим летом может покинуть свой нынешний клуб, сообщает Gol Digital.

    26-летний итальянец с недавних пор не входит в обойму основных игроков команды, хотя в текущем сезоне записал на свой счет 11 голов. В «Валенсии» серьезно рассматривают возможность продажи игрока.

    Известно, что в услугах итальянского форварда заинтересовано руководство «Атлетико». В мадридском клубе готовы предложить за Дзадзу около 5 миллионов евро. В «Атлетико» он будет призван заменить ветерана команды Фернандо Торреса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 09:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 8 марта 2018, 13:00

      он на трансфере 25 млн стоит, какие 5???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 8 марта 2018, 12:40

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