Дзадза заменит Торреса в «Атлетико»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза ближайшим летом может покинуть свой нынешний клуб, сообщает Gol Digital.

26-летний итальянец с недавних пор не входит в обойму основных игроков команды, хотя в текущем сезоне записал на свой счет 11 голов. В «Валенсии» серьезно рассматривают возможность продажи игрока.

Известно, что в услугах итальянского форварда заинтересовано руководство «Атлетико». В мадридском клубе готовы предложить за Дзадзу около 5 миллионов евро. В «Атлетико» он будет призван заменить ветерана команды Фернандо Торреса.