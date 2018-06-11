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    Отец Дзадзы: «Возвращение в Серию А? Посмотрим»

    Антонио Дзадза, отец форварда «Валенсии» Симоне Дзадзы, опроверг информацию о возможном возвращении своего сына этим летом в итальянскую Серию А.

    «Мне нечего сказать на этот счет, никто не связывался с нами на данный момент. Возвращение в Серию А? Посмотрим. Все возможно, но пока новостей на эту тему нет», – приводит слова отца Дзадзы IlMilanista.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Торино», «Милана» и «Наполи». В прошедшем сезоне Дзадза провел 33 матча за клуб, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2018 10:15
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