Отец Дзадзы: «Возвращение в Серию А? Посмотрим»

Антонио Дзадза, отец форварда «Валенсии» Симоне Дзадзы, опроверг информацию о возможном возвращении своего сына этим летом в итальянскую Серию А.

«Мне нечего сказать на этот счет, никто не связывался с нами на данный момент. Возвращение в Серию А? Посмотрим. Все возможно, но пока новостей на эту тему нет», – приводит слова отца Дзадзы IlMilanista.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Торино», «Милана» и «Наполи». В прошедшем сезоне Дзадза провел 33 матча за клуб, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.