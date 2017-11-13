Иммобиле, Габбиадини – в атаке Италии против Швеции; краснодарцы Гранквист и Клаэссон – в основе гостей

Стали известны стартовые составы на ответный стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.

Швеция: Ольсен, Линделоф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Клаэссон, Тойвонен, Берг.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 22:45 по Москве на миланском «Сан-Сиро».

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