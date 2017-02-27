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  • Агент: «В «Наполи» у Габбиадини были проблемы с Сарри. Сейчас он способен сделать шаг вперед»

Агент: «В «Наполи» у Габбиадини были проблемы с Сарри. Сейчас он способен сделать шаг вперед»

27 февраля 2017, 20:42

Агент полузащитника «Саутгемптона» Маноло Габбиадини рассказал о причинах ухода своего клиента из «Наполи» и перспективах футболиста.

«Маноло великолепно провел первые полгода в «Наполи». Потом начались проблемы с Маурицио Сарри. Что ж, у каждого тренера свои методы работы. Команда хорошо справляется без Маноло, поэтому мы не сожалеем по поводу ухода. Надеюсь, они продолжат выступать в таком ключе.

У нас не было варианта перейти в другой клуб Серии А, потому что Аурелио Де Лаурентис ни за что бы не отпустил моего клиента в другую итальянскую команду.

В возрасте Маноло стоит попробовать поиграть в заграничном клубе. Плюс ко всему, ему нужна игровая практика для попадания в заявку сборной Италии на чемпионат мира в 2018-м году. Он способен сделать шаг вперед», — уверен Сильвио Пальяри.

Габбиадини присоединился к английскому клубу в начале февраля. «Наполи» заработал на продаже хавбека 13 миллионов евро.

За три матча в составе команды Джан Пьеро Гасперини полузащитник забил пять голов, включая дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской Лиги (2:3). В первом тайме встречи арбитр Андрэ Маринер отменил гол футболиста, ошибочно зафиксировав офсайд.

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Наполи Габбиадини Маноло Сарри Маурицио Де Лаурентис Аурелио
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