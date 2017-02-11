Тадич доволен игрой Габбиадини в матче против «Сандерленда»

Полузащитник «Сандерленда» Душан Тадич похвалил одноклубника Маноло Габбиадини за игру в матче против «Сандерленда» (4:0) в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги, в которой итальянец отметился дублем.

«Маноло — очень хороший игрок и человек. Он хочет учиться, и в последнее время мы видим результаты. С каждой игрой он играет все более важную роль в команде, принося ей голы. Скоро он окончательно адаптируется, и мы все будем в восторге», — сказал серб.

25-летний Габбиадини присоединился к «святым» в январе. «Наполи» заработал на продаже полузащитника порядка 15-ти миллионов фунтов.