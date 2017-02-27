Невилл: «Габбиадини напоминает мне Филиппо Индзаги»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру полузащитника «Саутгемптона» Маноло Габбиадини в матче за Кубок Англии (2:3), в котором итальянец оформил дубль в ворота манкунианцев.

«Он просто феноменально перемещался внутри штрафной площади. Я редко видел такое количество рывков в этой зоне в течение одного матча. Мы любим сравнивать игроков и искать тех, кого они нам напоминают — Габбиадини напоминает мне Филиппо Индзаги», — сказал англичанин в эфире телеканала Sky Sports.

Ранее агент Габбиадини рассказал о причинах перехода его клиента в английский клуб.