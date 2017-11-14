Габбиадини: «Слова Вентуры останутся внутри команды»

Нападающий сборной Италии Маноло Габбиадини не стал разглашать слова, которые сказал главный тренер команды Джампьеро Вентура после ответного стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0).

«Я не знаю, что и сказать. Это то, что никто не желал бы увидеть. Что сказал тренер? Эти слова останутся среди игроков сборной и не выйдут за пределы раздевалки», – сказал Габбиадини.

Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира.