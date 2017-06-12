Габбиадини верит в победу над Испанией в Мадриде

Форвард сборной Италии Маноло Габбиадини считает, что его команда способна обыграть сборную Испании в выездном матче.

«Уверен, сборная Италии может победить в Мадриде. Нам нужно побеждать в каждом матче. Только после этого будем смотреть на общий результат.

У нас каждый футболист хочет помочь сборной. Это крайне важно, если мы стремимся добиться высоких целей», – приводит слова Габбиадини Rai Sport.

Напомним, что матч между сборными Испании и Италии состоится в Мадриде 2 сентября.