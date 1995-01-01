«Динамо» не договорилось с «Сампдорией» о трансфере форварда Габбиадини за 12 миллионов

«Сампдория» отказалась продавать нападающего Маноло Габбиадини в «Динамо». Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, россияне предлагали за игрока 12 миллионов евро – ровно столько футболист и стоит на рынке.

Против трансфера выступил главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо, рассчитывающий на форварда. В первом туре Серии А генуэзцы крупно уступили «Лацио».

«Сампдория» купила Габбиадини у «Саутгемптона» зимой за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А форвард провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал два результативных паса.

«Динамо» в РПЛ идет 11-м.

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