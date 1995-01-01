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    «Динамо» не договорилось с «Сампдорией» о трансфере форварда Габбиадини за 12 миллионов

    «Сампдория» отказалась продавать нападающего Маноло Габбиадини в «Динамо». Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, россияне предлагали за игрока 12 миллионов евро – ровно столько футболист и стоит на рынке.

    Против трансфера выступил главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо, рассчитывающий на форварда. В первом туре Серии А генуэзцы крупно уступили «Лацио».

    • «Сампдория» купила Габбиадини у «Саутгемптона» зимой за 12 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Серии А форвард провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал два результативных паса.
    • «Динамо» в РПЛ идет 11-м.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      dragoon000320 1 час назад

      Ещё одного сбитого лётчика ищут что-ли?)

      0
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      Рейтинг: +685

      Киркинитидец 1 час назад

      что то ни кто к полициянтам не хочет ехать гулять у футбол?

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