Габбиадини ведет переговоры с «Фиорентиной» и хочет вернуться в Италию. Игроком интересуются «Спартак» и ЦСКА

Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбиадини может стать игроком «Фиорентины». По информации Football Italia, на данный момент стороны ведут переговоры.

27-летний итальянец хочет вернуться в Италию, где ранее выступал за «Наполи». Руководство «Саутгемптона» планирует продать игрока.

Ранее сообщалось об интересе к Габбиадини со стороны ЦСКА и «Спартака».

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел в АПЛ семь матчей и забил один гол.

Агент Габбиадини: «Интерес ЦСКА и «Спартака»? Никаких переговоров нет»