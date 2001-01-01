Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Габбиадини ведет переговоры с «Фиорентиной» и хочет вернуться в Италию. Игроком интересуются «Спартак» и ЦСКА

    Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбиадини может стать игроком «Фиорентины». По информации Football Italia, на данный момент стороны ведут переговоры.

    27-летний итальянец хочет вернуться в Италию, где ранее выступал за «Наполи». Руководство «Саутгемптона» планирует продать игрока.

    Ранее сообщалось об интересе к Габбиадини со стороны ЦСКА и «Спартака».

    • По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард провел в АПЛ семь матчей и забил один гол.

    Агент Габбиадини: «Интерес ЦСКА и «Спартака»? Никаких переговоров нет»

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105297
    #2
    Zenit-84
    76299
    #3
    Chernyi Lis
    69160
    #4
    Андрей Ермошин
    67736
    #5
    DeMoN-FCMU
    62967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru