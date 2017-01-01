ЦСКА и «Спартак» хотят купить форварда «Саутгемптона» Габбиадини

Если уж хотят с ним расстаться ,то видимо не зря.
Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбиадини может продолжить карьеру в России.
В услугах 27-летнего итальянца заинтересованы ЦСКА и «Спартак». Клубы готовы в ближайшее время сделать предложение по форварду.
На Габбиадини также претендуют «Болонья» и «Фиорентина».
«Саутгемптон» хочет расстаться с игроком.
- Контракт Габбиадини с «Саутгемптоном» рассчитан до 2021 года.
- Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.
- В этом сезоне нападающий забил один гол в 12 матчах АПЛ.