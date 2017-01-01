ЦСКА и «Спартак» хотят купить форварда «Саутгемптона» Габбиадини

Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбиадини может продолжить карьеру в России.

В услугах 27-летнего итальянца заинтересованы ЦСКА и «Спартак». Клубы готовы в ближайшее время сделать предложение по форварду.

На Габбиадини также претендуют «Болонья» и «Фиорентина».

«Саутгемптон» хочет расстаться с игроком.