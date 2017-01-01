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    ЦСКА и «Спартак» хотят купить форварда «Саутгемптона» Габбиадини

    Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбиадини может продолжить карьеру в России.

    В услугах 27-летнего итальянца заинтересованы ЦСКА и «Спартак». Клубы готовы в ближайшее время сделать предложение по форварду.

    На Габбиадини также претендуют «Болонья» и «Фиорентина».

    «Саутгемптон» хочет расстаться с игроком.

    • Контракт Габбиадини с «Саутгемптоном» рассчитан до 2021 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий забил один гол в 12 матчах АПЛ.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +42374

      zigbert 1 час назад

      Если уж хотят с ним расстаться ,то видимо не зря.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1363

      ribavadim 2 часа назад

      Нечистая чья-то игра...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      maxpav 2 часа назад

      Как появляются "новости" в период отпусков-сборов игроков? Очень просто. Утром после просыпания писаки начинают "получать сообщения от инсайдеров" - то бишь от ОБС. Что приснилось - то и поют. А нищебродные писаки спешат поделиться ими с дураками, которые им верят. Нужно же на что то жить и икорку на что то намазывать.Таких "новостей" еще много будет до самого начала второй половины чемпионата.Тьфу!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Александр ЗА 2 часа назад

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27629

      Полная Канистра 3 часа назад

      да не это похоже на пустозвон однако

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3006

      violator20 4 часа назад

      Сомневаюсь что ЦСКА или Спартак выложат за него 12 лямов, скорее всего утка,придуманная журналистами

      2
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      Рейтинг: +154

      sergeIKAZ 6 часов назад

      Голеадор прям...

      1
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      Рейтинг: +3219

      prezent2017 6 часов назад

      Попилить бабло захотелось?

      0
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      Рейтинг: +1433

      Агасфер 6 часов назад

      Это спартаковский ценник.

      1
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      Рейтинг: +3417

      piligrim1986 6 часов назад

      сверхрезультативный конечно)))))) ну хотя в нашем унылом чемпе может и восстать

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