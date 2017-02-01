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    «Саутгемптон» приобрел у «Наполи» Габбиадини

    Нападающий «Наполи» Маноло Габбиадини перешел в «Саутгемптон». Как сообщает официальный сайт «святых», со своей новой командой 25-летний итальянец подписал контракт, рассчитанный на 4,5 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

    «Я очень и очень счастлив. Еще ребенком мечтал выступать в самой сильной лиге мира. Не терпится выйти на поле. Условия, которые я увидел в команде – невероятны даже по меркам Серии А», – сказал Габбиадини.

    Напомним, форвард выступал за неаполитанский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне Габбиадини провел за «Наполи» в Серии А 13 матчей, в которых записал на свой счет три гола.

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: ФК «Саутгемптон»

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    01.02.2017 01:10
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +32

      oreshko 1 февраля 2017, 14:38

      Очередному итальянцу удачи в Англии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 февраля 2017, 09:07

      У святых итальянские селекционеры?

      0
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