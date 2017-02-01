«Саутгемптон» приобрел у «Наполи» Габбиадини

Нападающий «Наполи» Маноло Габбиадини перешел в «Саутгемптон». Как сообщает официальный сайт «святых», со своей новой командой 25-летний итальянец подписал контракт, рассчитанный на 4,5 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

«Я очень и очень счастлив. Еще ребенком мечтал выступать в самой сильной лиге мира. Не терпится выйти на поле. Условия, которые я увидел в команде – невероятны даже по меркам Серии А», – сказал Габбиадини.

Напомним, форвард выступал за неаполитанский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне Габбиадини провел за «Наполи» в Серии А 13 матчей, в которых записал на свой счет три гола.

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