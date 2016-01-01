Агент: «ЦСКА предлагает за Габбиадини 5 миллионов? Вы, должно быть, шутите!»

Футбольный агент Сильвио Пальяри, представляющий интересы нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбиадини, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«ЦСКА готов предложить 5 миллионов фунтов стерлингов за Маноло? Вы, должно быть, шутите! Его стоимость не меньше 15 миллионов. ЦСКА к нам не обращался», – сказал Пальяри.

Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры с «Фиорентиной».