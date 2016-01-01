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    Агент: «ЦСКА предлагает за Габбиадини 5 миллионов? Вы, должно быть, шутите!»

    Футбольный агент Сильвио Пальяри, представляющий интересы нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбиадини, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

    «ЦСКА готов предложить 5 миллионов фунтов стерлингов за Маноло? Вы, должно быть, шутите! Его стоимость не меньше 15 миллионов. ЦСКА к нам не обращался», – сказал Пальяри.

    Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры с «Фиорентиной».

    • В этом сезоне Габбиадини провел в АПЛ семь матчей и забил один гол.
    • Контракт нападающего с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7269

      vladimir-7 18 минут назад

      5 миллионов фунтов стерлингов, а он стоит 5 миллионов рублей и это
      золотая цена за него.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      серега кашин 36 минут назад

      С такой статистикой как раз и 5

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Play 51 минуту назад

      Конечно шутят, он и двух не стоит. Такое же бревно как и Эрнандес, раз в пятилетку выдаёт пару удачных матчей

      1
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      Рейтинг: +55

      _-G-F-_ 1 час назад

      Учитывая уровень его игры в этом сезоне 5млн это как раз заслужено. 15млн. это он должно быть шутит. За 12 сыгранных матчей 1 гол.

      3
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      Рейтинг: +2811

      Skull_Boy 1 час назад

      А тогда какой мудак за лавочника будет предлагать 15 млн, если за эти же 15 млн, да и меньше, можно взять перспективного молодого игрока

      1
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      Рейтинг: -28

      Гэнг Бэнг Одинокой Старух 1 час назад

      Антихайп

      -2
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