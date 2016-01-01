Агент: «ЦСКА предлагает за Габбиадини 5 миллионов? Вы, должно быть, шутите!»

5 миллионов фунтов стерлингов, а он стоит 5 миллионов рублей и это
золотая цена за него.
Футбольный агент Сильвио Пальяри, представляющий интересы нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбиадини, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
«ЦСКА готов предложить 5 миллионов фунтов стерлингов за Маноло? Вы, должно быть, шутите! Его стоимость не меньше 15 миллионов. ЦСКА к нам не обращался», – сказал Пальяри.
Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры с «Фиорентиной».
- В этом сезоне Габбиадини провел в АПЛ семь матчей и забил один гол.
- Контракт нападающего с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2021 года.