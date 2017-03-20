Габбиадини: «Когда я проведу больше игр в Премьер-лиге, то разрешу вам их оценить»

Нападающий «Саутгемптона» Маноло Габбиадини поделился впечатлениями от игры в Англии. Напомним, в зимнее трансферное окно итальянский форвард перешел в «Саутгемптон» из «Наполи». Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

«В Премьер-лиге много отличных команд и игроков, поэтому играть здесь сложно. Сейчас я просто наслаждаюсь этой возможностью. Пока я провел всего четыре игры, но их будет больше. Тогда я разрешу вам их оценить. Не люблю говорить о себе», – рассказал Габбиадини.

В четырех матчах английской Премьер-лиги на счету итальянца четыре забитых мяча.

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