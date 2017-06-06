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    Агент Габбиадини назвал слухами интерес со стороны «Зенита»

    Футбольный агент Силвио Пальяри, представляющий интересы форварда «Саутгемптона» Маноло Габбиадини, опроверг информацию о заинтересованности в его клиенте со стороны «Зенита».

    «Нет, это только слухи», – заявил Пальяри.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе со стороны нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини к Габбиадини, а также к нападающему «Торино» Андреа Белотти. Вторую половину прошедшего сезона Габбиадини проводил в составе «Саутгемптона» после трансфера из «Наполи», который обошелся англичанам в 17 миллионов евро. За 11 матчей в Премьер-лиге он забил четыре гола.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.06.2017 09:44
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