Агент Габбиадини назвал слухами интерес со стороны «Зенита»

Футбольный агент Силвио Пальяри, представляющий интересы форварда «Саутгемптона» Маноло Габбиадини, опроверг информацию о заинтересованности в его клиенте со стороны «Зенита».

«Нет, это только слухи», – заявил Пальяри.

Напомним, ранее сообщалось об интересе со стороны нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини к Габбиадини, а также к нападающему «Торино» Андреа Белотти. Вторую половину прошедшего сезона Габбиадини проводил в составе «Саутгемптона» после трансфера из «Наполи», который обошелся англичанам в 17 миллионов евро. За 11 матчей в Премьер-лиге он забил четыре гола.