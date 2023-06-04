Статистика по турнирам

ОАЭ. Про Лига 2024/2025 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2009/2010