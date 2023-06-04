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Маноло Габбиадини
Статистика
Маноло Габбиадини - статистика
Завершил карьеру
26 ноября 1991 (34), Кальчонате
#11 | Нападающий
181 см | 72 кг
Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
33
7
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 0
04.06.2023
Сампдория
1' - 88'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2 : 2
26.05.2023
Сассуоло
1' - 90'
8'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
5 : 1
20.05.2023
Сампдория
1' - 69'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1 : 1
15.05.2023
Эмполи
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2 : 0
08.05.2023
Сампдория
1' - 88'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 2
03.05.2023
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
5 : 0
30.04.2023
Сампдория
1' - 74'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1 : 1
22.04.2023
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
1 : 1
16.04.2023
Сампдория
1' - 76'
75'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
2 : 3
08.04.2023
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 0
02.04.2023
Сампдория
1' - 67'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3 : 1
19.03.2023
Верона
1' - 84'
24, 35'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
4 : 2
12.03.2023
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 0
27.02.2023
Сампдория
1' - 72'
67'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1 : 2
18.02.2023
Болонья
1' - 79'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
0 : 0
13.02.2023
Интер
1' - 72'
Италия. Серия А, 21 тур
Монца
2 : 2
06.02.2023
Сампдория
1' - 90'
12, 58'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
2 : 0
28.01.2023
Сампдория
1' - 81'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
0 : 1
22.01.2023
Удинезе
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 18 тур
Эмполи
1 : 0
16.01.2023
Сампдория
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0 : 2
08.01.2023
Наполи
1' - 47'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 2
04.01.2023
Сампдория
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
0 : 2
12.11.2022
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 0
09.11.2022
Сампдория
68' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
0 : 2
06.11.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
29.10.2022
Сампдория
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 11 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2022
Сампдория
61' - 90'
78'
74'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
0 : 1
17.10.2022
Рома
1' - 59'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 1
08.10.2022
Сампдория
1' - 46'
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0 : 3
02.10.2022
Монца
1' - 74'
Италия. Серия А, 7 тур
Специя
2 : 1
17.09.2022
Сампдория
71' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 2
10.09.2022
Милан
59' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
2 : 1
04.09.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
1 : 1
31.08.2022
Лацио
70' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Салернитана
4 : 0
28.08.2022
Сампдория
63' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
0 : 0
22.08.2022
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0 : 2
13.08.2022
Аталанта
Был в запасе
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