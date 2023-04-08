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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кремонезе
Сампдория - Кремонезе: обзор матча 08 апреля 2023
Сампдория
08.04.2023, суббота, 17:30
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 3
Завершен
Кремонезе
15'
М. Лери
66'
С. Ламмерс
35'
П. Гильоне
85'
Л. Лочошвили
90+5'
Л. Серникола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Кремонезе
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
Желтая карточка
М. Оиконому
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Л. Серникола
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Л. Серникола
Желтая карточка
М. Лери
90'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Ф. Джуричич
88'
Замена
Хесе
️️️️
Т. Ауджелло
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
Л. Лочошвили
Пас отдал
С. Дессер
81'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Чиофани
Замена
М. Оиконому
️️️️
А. Дзаноли
76'
73'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
Д. Куальята
68'
Замена
Э. Валери
️️️️
П. Гильоне
67'
Замена
Л. Серникола
️️️️
А. Феррари
67'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
ГОЛ! 2:1!
С. Ламмерс
Пас отдал
Т. Ауджелло
66'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
М. Кюизанс
46'
37'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
35'
ГОЛ! 1:1!
П. Гильоне
Пас отдал
Д. Куальята
ГОЛ! 1:0!
М. Лери
Пас отдал
Т. Ауджелло
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
99
Альберто Бассо
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-3-2-1
30
Равалья
3
Ауджелло
17
Нуйтинк
2
Амионе
59
Дзаноли
4
Уинкс
27
Кюизанс
8
Ринкон
31
Джуричич
7
Лери
11
Габбиадини
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
25
Феррари
18
Гильоне
4
Кастаньетти
12
Куальята
8
Мейте
92
Буонаюто
9
Дессер
74
Тсаджут
31
Джуричич
29
Мурру
29
Мурру
31
Джуричич
59
Дзаноли
6
Оиконому
6
Оиконому
59
Дзаноли
3
Ауджелло
10
Хесе
10
Хесе
3
Ауджелло
27
Кюизанс
29
Ламмерс
29
Ламмерс
27
Кюизанс
25
Феррари
17
Серникола
17
Серникола
25
Феррари
18
Гильоне
14
Валери
14
Валери
18
Гильоне
12
Куальята
18
Пикель
18
Пикель
12
Куальята
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
Чиофани
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
Чиофани
Остались в запасе
Сампдория
Кремонезе
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
20
Флавио Паолетти
ОП
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
99
Альберто Бассо
ЦФ
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
20
Флавио Паолетти
ОП
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
99
Альберто Бассо
ЦФ
Статистика матча Сампдория - Кремонезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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