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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Болонья
Сампдория - Болонья: обзор матча 18 февраля 2023
Сампдория
18.02.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
68'
А. Сабири (П)
27'
Р. Сориано
90'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Болонья
90'
ГОЛ! 1:2!
Р. Орсолини
Пас отдал
Н. Моро
80'
Замена
Н. Моро
️️️️
Н. Домингес
80'
Замена
Г. Медель
️️️️
Й. Схаутен
80'
Замена
А. Раймондо
️️️️
М. Барроу
Замена
Хесе
️️️️
М. Габбиадини
79'
Пенальти не реализован!
А. Сабири
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Сабири
68'
66'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Сориано
Замена
А. Сабири
️️️️
М. Кюизанс
65'
61'
Желтая карточка
Д. Лукуми
Желтая карточка
Т. Ринкон
59'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Д. Мурильо
46'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
46'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
С. Ламмерс
46'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
45'
+2
Желтая карточка
Б. Амионе
43'
41'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
С. Пош
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сориано
Пас отдал
М. Барроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
4-2-2-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
17
Нуйтинк
2
Амионе
24
Мурильо
4
Уинкс
27
Кюизанс
31
Джуричич
7
Лери
11
Габбиадини
29
Ламмерс
4-3-1-2
1
Скорупски
4
Пош
26
Лукуми
4
Соса
20
Камбьясо
22
Схаутен
8
Домингес
19
Фергюсон
21
Сориано
7
Орсолини
99
Барроу
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
29
Ламмерс
59
Дзаноли
59
Дзаноли
29
Ламмерс
27
Кюизанс
10
Сабири
10
Сабири
27
Кюизанс
24
Мурильо
8
Ринкон
8
Ринкон
24
Мурильо
11
Габбиадини
10
Хесе
10
Хесе
11
Габбиадини
4
Пош
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
4
Пош
22
Схаутен
17
Медель
17
Медель
22
Схаутен
21
Сориано
20
Эбишер
20
Эбишер
21
Сориано
8
Домингес
6
Моро
6
Моро
8
Домингес
99
Барроу
9
Раймондо
9
Раймондо
99
Барроу
Остались в запасе
Сампдория
Болонья
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Сампдория - Болонья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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