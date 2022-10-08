Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 08 октября 2022
Болонья
08.10.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
32'
Н. Домингес
72'
Ф. Джуричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Сампдория
90'
Желтая карточка
В. Верре
83'
Замена
В. Верре
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Р. Сориано
️️️️
Н. Домингес
79'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Арнаутович
79'
74'
Желтая карточка
М. Лери
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
Й. Схаутен
73'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Орсолини
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Джуричич
Пас отдал
М. Лери
Желтая карточка
Р. Орсолини
70'
69'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Сабири
Желтая карточка
А. Камбьясо
61'
59'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Р. Виейра
46'
Замена
М. Лери
️️️️
М. Габбиадини
ГОЛ! 1:0!
Н. Домингес
32'
24'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Х. Ликояннис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-3-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
5
Сумаоро
26
Лукуми
20
Камбьясо
17
Медель
22
Схаутен
20
Эбишер
8
Домингес
7
Арнаутович
7
Орсолини
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
24
Мурильо
25
Колли
3
Ауджелло
14
Виейра
8
Ринкон
10
Сабири
31
Джуричич
9
Капуто
11
Габбиадини
22
Ликояннис
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
22
Ликояннис
22
Схаутен
19
Фергюсон
19
Фергюсон
22
Схаутен
8
Домингес
21
Сориано
21
Сориано
8
Домингес
7
Орсолини
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Орсолини
7
Арнаутович
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Арнаутович
14
Виейра
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Виейра
31
Джуричич
26
Верре
26
Верре
31
Джуричич
11
Габбиадини
7
Лери
7
Лери
11
Габбиадини
10
Сабири
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Сабири
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
22
Франческо Барди
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Болонья - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Сампдория
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
09:23
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
09:23
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+