Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 08 января 2023
Сампдория
08.01.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
19'
В. Осимхен
82'
Э. Эльмас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Наполи
87'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Э. Эльмас
Замена
Д. Монтеваго
️️️️
С. Ламмерс
83'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
Р. Виейра
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Эльмас
Желтая карточка
М. Лери
72'
66'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Ф. Ангисса
62'
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Кварацхелия
62'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Политано
60'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Замена
Г. Вильяр
️️️️
В. Верре
54'
53'
Желтая карточка
Жуан
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
М. Габбиадини
47'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Д. Мурильо
46'
46'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
К. Мин-Джэ
Желтая карточка
Д. Мурильо
44'
Красная карточка
Т. Ринкон
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Руй
6'
Пенальти не реализован!
М. Политано
Желтая карточка
Н. Мурру
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
20
Флавио Паолетти
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
24
Мурильо
17
Нуйтинк
29
Мурру
8
Ринкон
14
Виейра
26
Верре
7
Лери
29
Ламмерс
11
Габбиадини
4-2-3-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Мин-Джэ
15
Жуан
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
99
Эльмас
7
Кварацхелия
45
Осимхен
24
Мурильо
59
Дзаноли
59
Дзаноли
24
Мурильо
26
Верре
12
Вильяр
12
Вильяр
26
Верре
14
Виейра
20
Паолетти
20
Паолетти
14
Виейра
11
Габбиадини
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Габбиадини
29
Ламмерс
9
Монтеваго
9
Монтеваго
29
Ламмерс
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
99
Ангисса
21
Политано
20
Зелински
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
11
Лосано
11
Лосано
7
Кварацхелия
99
Эльмас
18
Распадори
18
Распадори
99
Эльмас
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
14
Никита Контини
ВР
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сампдория - Наполи
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Сампдория
Наполи
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+