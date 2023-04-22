Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Специя
Сампдория - Специя: обзор матча 22 апреля 2023
Сампдория
22.04.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Специя
23'
Б. Амионе
59'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Специя
90'
+4
Замена
В. Коваленко
️️️️
А. Экдаль
90'
+4
Замена
М. Кальдара
️️️️
Д. Николау
79'
Замена
А. Реца
️️️️
С. Бастони
79'
Замена
К. Агудело
️️️️
М. Бурабиа
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Г. Уинкс
79'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Б. Амионе
78'
73'
Желтая карточка
С. Бастони
Замена
Хесе
️️️️
С. Ламмерс
72'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Мурильо
72'
Желтая карточка
К. Гюнтер
67'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верде
Пас отдал
С. Бастони
30'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Мальдини
ГОЛ! 1:0!
Б. Амионе
Пас отдал
Т. Ауджелло
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тио Ципот
ПП
7
Кевин Агудело
ПВ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Равалья
22
Гюнтер
24
Мурильо
2
Амионе
3
Ауджелло
59
Дзаноли
8
Ринкон
4
Уинкс
7
Лери
11
Габбиадини
29
Ламмерс
3-1-3-2-1
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
25
Вишневски
43
Николау
94
Эспозито
10
Бастони
8
Экдаль
10
Бурабиа
70
Мальдини
11
Гьяси
70
Нзола
2
Амионе
6
Оиконому
6
Оиконому
2
Амионе
4
Уинкс
6
Ильхан
6
Ильхан
4
Уинкс
24
Мурильо
31
Джуричич
31
Джуричич
24
Мурильо
29
Ламмерс
10
Хесе
10
Хесе
29
Ламмерс
10
Бастони
13
Реца
13
Реца
10
Бастони
43
Николау
23
Кальдара
23
Кальдара
43
Николау
8
Экдаль
21
Коваленко
21
Коваленко
8
Экдаль
10
Бурабиа
7
Агудело
7
Агудело
10
Бурабиа
70
Мальдини
10
Верде
10
Верде
70
Мальдини
Остались в запасе
Сампдория
Специя
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Сампдория - Специя
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Сампдория
Специя
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+