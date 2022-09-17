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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Сампдория
Специя - Сампдория: обзор матча 17 сентября 2022
Специя
17.09.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
12'
Д. Мурильо (АГ)
72'
М. Нзола
11'
А. Сабири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Сампдория
Желтая карточка
М. Нзола
90'
90'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Желтая карточка
М. Эгилл Эллертссон
89'
Замена
М. Кальдара
️️️️
Э. Гьяси
87'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
И. Ампаду
87'
81'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Джуричич
81'
Замена
В. Верре
️️️️
Ф. Капуто
79'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
ГОЛ! 2:1!
М. Нзола
Пас отдал
Э. Хольм
72'
Замена
П. Христов
️️️️
А. Реца
71'
Замена
А. Экдаль
️️️️
В. Коваленко
71'
71'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Лери
70'
Желтая карточка
М. Лери
61'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Г. Вильяр
Замена
К. Агудело
️️️️
С. Бастони
60'
Желтая карточка
В. Коваленко
59'
46'
Замена
О. Колли
️️️️
А. Феррари
43'
Желтая карточка
Г. Вильяр
Желтая карточка
С. Бастони
42'
23'
Желтая карточка
А. Феррари
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Мурильо
12'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Сабири
Пас отдал
Т. Ауджелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дронговски
4
Ампаду
4
Кивиор
43
Николау
13
Реца
3
Хольм
10
Бурабиа
10
Бастони
11
Гьяси
21
Коваленко
70
Нзола
4-3-2-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Феррари
24
Мурильо
3
Ауджелло
12
Вильяр
8
Ринкон
10
Сабири
7
Лери
31
Джуричич
9
Капуто
11
Гьяси
23
Кальдара
23
Кальдара
11
Гьяси
13
Реца
55
Христов
55
Христов
13
Реца
4
Ампаду
77
Эллертссон
77
Эллертссон
4
Ампаду
21
Коваленко
8
Экдаль
8
Экдаль
21
Коваленко
10
Бастони
7
Агудело
7
Агудело
10
Бастони
25
Феррари
25
Колли
25
Колли
25
Феррари
9
Капуто
26
Верре
26
Верре
9
Капуто
12
Вильяр
14
Виейра
14
Виейра
12
Вильяр
7
Лери
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Лери
31
Джуричич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
31
Джуричич
Остались в запасе
Специя
Сампдория
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Специя - Сампдория
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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